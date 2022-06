Wettbewerb „Wirtschaft im Wandel“ : Innovative Unternehmen aus NRW gesucht

So funktioniert die Teilnahme am Wettbewerb

Am Wettbewerb „NRW – Wirtschaft im Wandel“ können alle Unternehmen teilnehmen, die in Nordrhein-Westfalen ihren Hauptsitz haben oder aber den größten Teil ihres Unternehmensbetriebs (etwa den Großteil der Mitarbeiter).

Start-ups: In dieser Kategorie können sich all jene Unternehmen bewerben, die jünger als zehn Jahre sind und entweder ein geplantes Mitarbeiter- oder Umsatzwachstum anstreben und/oder hinsichtlich ihrer Produkte, Dienstleistungen, Geschäftsmodelle und/oder Technologien (hoch)innovativ sind. Existenzgründungen wie Beratungstätigkeiten oder freiberufliche Aktivitäten fallen nicht in diese Kategorie.

Handwerk & kleine Unternehmen: Etablierte Unternehmen mit bis zu 499 Mitarbeitern zählen genauso zu dieser Kategorie wie Kanzleien, Praxen oder auch innovative gemeinnützige Gesellschaften. Auch junge Unternehmen, die nicht die oben genannten Kriterien für Start-ups erfüllen, können sich in dieser Kategorie bewerben.

Mittelständler & Konzerne: In diese Kategorie fallen bereits etablierte Unternehmen mit 500 oder mehr Mitarbeitern – vom inhabergeführten Familienunternehmen bis hin zum börsennotierten Großkonzern.

So werten wir aus: Unsere Jury kürt aus den besten Einsendungen jeweils drei Gewinner pro Unternehmens-Kategorie. Es geht dabei beispielsweise um die Frage, wie innovativ Geschäftsmodelle sind oder wie nachhaltig sich Unternehmen neu erfunden haben.

Rückfragen: Bei Fragen können Sie sich per Mail an uns wenden: wirtschaft-im-wandel@rheinische-post.de. Wir helfen dann weiter.

Bewerbung: Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos. Erforderlich ist lediglich die Beantwortung einiger Fragen über ein Online-Formular. Unternehmen können sich ab sofort bis einschließlich Donnerstag, 30. Juni 2022 (23:59 Uhr), über folgende Seite bewerben:

www.nrw-wirtschaft-im-wandel.de