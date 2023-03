GA-Wirtschaftspodcast „Wirtschaft neu denken“ Hackern auf der Spur - Kölner Staatsanwälte auf digitaler Verbrecherjagd

In den vergangenen Jahren häufen sich die Cyberattacken auf Unternehmen. Oft fordern die Angreifer Lösegeld, manchmal geht es ihnen aber auch nur darum, Chaos zu stiften. Angesichts dieser wachsenden Bedeutung – und Bedrohung – hat sich die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime NRW mit Sitz in Köln gebildet. Dieses Team aus Staatsanwälten und IT-Experten widmet sich ganz der Verbrecherjagd im virtuellen Raum. Sie sammeln digitales Beweismaterial, verfolgen die Spuren der Hacker bis ins Ausland und versuchen, sie am Ende vor Gericht zu bringen. Dabei ist es oft schon schwer, überhaupt die Identität eines Angreifers herauszufinden.