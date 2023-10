GA-Wirtschaftspodcast „Wirtschaft neu denken“ Ein Onlineauftritt allein wird den Einzelhandel nicht retten

Modeläden wie H&M und Zara wechseln sich ab mit dm-Drogeriemärkten, eine McDonald’s-Filiale ist ausgerechnet in einem hübschen Altbau untergebracht, von originellen kleinen Läden keine Spur: So oder so ähnlich sieht es inzwischen in vielen deutschen Innenstädten aus. In besonders gebeutelten Kommunen fehlen selbst die großen Marken, zurück bleiben Handyläden und Nagelstudios.