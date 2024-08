Unternehmenspleiten So läuft eine Insolvenz ab

Ukraine-Krieg, Inflation, gestiegene Kosten: Immer mehr Unternehmen geraten in finanzielle Schieflage – auch in Bonn. Doch nicht jede Insolvenz gleicht der anderen. Und nicht immer ist eine Insolvenz das Ende, zum Teil kann sie auch eine Chance sein. Ralf Bornemann ist Rechtsanwalt bei der Kanzlei Dhpg in Bonn und wurde schon oft als Insolvenzverwalter eingesetzt. Er erklärt, wie eine Insolvenz funktioniert und welche Varianten möglich sind.