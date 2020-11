Begründung für die Werksschließung : Wirtschaftliche Lage laut Haribo durch Corona unwägbar

Bonn Das Haribo-Werk in Sachsen soll geschlossen werden, die betroffenen 150 Beschäftigten wollten eine begründete Erklärung vom Unternehmen in Grafschaft. Das hat nun geantwortet.

Der Süßwarenhersteller Haribo begründet die angekündigte Schließung seines Werks in Sachsen auch mit den „Unwägbarkeiten durch die Corona-Pandemie“. Daher müsse sich das Unternehmen noch wettbewerbsfähiger aufstellen und die Effizienz seiner Strukturen und Prozesse weiter steigern, teilte Haribo am Freitag auf Anfrage mit, nachdem der GA über den großen Unmut in dem Haribo-Werk in Wilkau-Haßlau berichtet hatte, den das Produktions-Aus zum Jahresende ausgelöst hat.