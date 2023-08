Nachhaltigkeits-Hub Wirtschaftsförderung Bonn und Digital Hub kooperieren

Der Digital Hub Bonn, der die Gründerszene in Bonn und der Region vernetzt, und die Wirtschaftsförderung der Stadt Bonn haben einen dreijährigen Partnervertrag geschlossen. Von 2023 bis 2025 wollen sie damit den Aufbau des Nachhaltigkeits-Hubs Region Bonn (Hub: Knotenpunkt) unterstützen. Das teilten sie am Mittwoch mit. Der Nachhaltigkeits-Hub ist ab sofort mit einer eigenen Anlaufstelle am Zweitsitz des Digital Hubs am Bonner Bogen präsent. Er will nachhaltige Wirtschaft in der Region fördern, indem er etwa Gründer mit grünen oder ethischen Geschäftsmodellen zusammenbringt. Sie wiederum sollen sich darüber mit Unternehmen, Wissenschaftlern und Vertretern örtlicher Kammern vernetzen. Auf der Webseite des Hubs finden Gründer zudem einen Überblick über Finanzierungsangebote.