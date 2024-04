Vergleich von Einkommen und Wohnkosten Bonner Singles müssen viel für Miete ausgeben

Steigende Mieten und hohe Energiekosten machen das Wohnen für Alleinlebende immer teurer. In der Spitze müssen Singles bei Neuvermietung 40 Prozent des mittleren Nettoeinkommens für die Warmmiete ausgeben. Das hat das Internetportal Immowelt zur Wohnkostenbelastung von Einpersonenhaushalten in den 106 kreisfreien Städten in Deutschland ermittelt. Für die Analyse wurden in den Städten aktuelle Mietangebote einer 50-Quadratmeter-Wohnung plus Nebenkosten ins Verhältnis zum Mediannettoeinkommen eines Vollzeitbeschäftigten gesetzt. Das mittlere Einkommen oder Medianeinkommen bezeichnet die Einkommenshöhe, von der aus die Anzahl der Haushalte mit niedrigeren Einkommen gleich groß ist wie die der Haushalte mit höheren Einkommen.