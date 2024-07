Trotz Wohnungsnot So viele Wohnungen in Bonn und der Region stehen leer

Die Zahl dürfte erst einmal überraschen: Fast zwei Millionen Wohnungen in Deutschland stehen leer – und das, obwohl es doch eigentlich an allen Ecken an Wohnraum fehlt. Damit beträgt die bundesweite Leerstandsquote 4,3 Prozent. Das zeigt der Zensus 2022 des Statistischen Bundesamts, der am 15. Mai 2022 als Stichtag erhoben und nun veröffentlicht wurde.