Werksschließung in Eitorf ZF verlagert letzte Stoßdämpferproduktion nach Osteuropa

Die Beschäftigten des Automobilzulieferers ZF in Eitorf haben sich mit der Geschäftsführung auf die mögliche Schließung des Werks zum 31. Dezember 2027 geeinigt. Wie der Konzern mit Sitz in Friedrichshafen am Dienstag mitteilte, wurden in den vergangenen Wochen ein Rahmeninteressenausgleich und ein erster Teilinteressenausgleich geschlossen. „Der Großteil der Stoßdämpferproduktion geht an osteuropäische Standorte“, teilte ein Unternehmenssprecher mit. So ausdrücklich hatte ZF diese Produktionsverlagerung dem GA gegenüber noch nicht bestätigt, von der bisher nur intern die Rede war.