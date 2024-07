Verspätungen und Sperrungen Wann wird die Bahnanbindung in Bonn endlich besser?

Zug verspätet, Zug fällt aus, Halt wird nicht angefahren: Diese und ähnliche Durchsagen hören Reisende aus Bonn momentan fast täglich. Zahlreiche Baustellen am Schienennetz in Bonn und der Region sorgen für Einschränkungen bei der Anbindung Bonns. Ein Ende der Sanierungen ist scheinbar nicht in Sicht. Doch stimmt das überhaupt? Ab wann können Bonnerinnen und Bonner mit Besserungen im Bahnverkehr rechnen? Und was wird sich nach den vielen Bauarbeiten verändert haben?