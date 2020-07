OB im Gespräch mit Mietern und Vermietern : Stadt Bonn will Schließung von Karstadt-Filiale verhindern

Düsseldorf Die angekündigten Filialschließungen von Galeria Karstadt Kaufhof sorgen in den betroffenen 15 NRW-Städten für Katastrophenstimmung. Bonner Oberbürgermeister Ashok Sridharan ist in Gesprächen mit Mieter und Vermietern.

Die entsandten Vertreter, überwiegend Oberbürgermeister und Bürgermeister, kündigten unisono an, alles dafür zu tun, um die Filialschließungen noch abzuwenden. Adressat war insbesondere der per Telefon zugeschaltete Sachwalter von Galeria Karstadt Kaufhof, Frank Kebekus. Im März hatte der Handelskonzern ein Schutzschirmverfahren beantragt und die Schließung der Filialen angekündigt.

Auch der Oberbürgermeister der Stadt Bonn, Ashok Sridharan, bestätigte, in Gesprächen mit Mieter und Vermieter zu sein. Aufgrund der laufenden Verhandlungen wollte sich die Stadt jedoch nicht äußern. Es vergehe kein Tag, an dem Essens Oberbürgemeister Thomas Kufen nicht Gespräche zu Karstadt führe, sagte eine Stadtsprecherin.

70 Millionen Euro schweres Soforthilfe-Programm des Landes

Mit dem Geld sollen die Städte in die Lage versetzt werden, Leerstand zu bekämpfen. So sollen sie kleinere, leerstehende Ladenlokale vorübergehend selbst anmieten können. Das geht so weit, dass die Verwaltungen in die Lage versetzt werden, für drei Jahre die Immobilien anzukaufen. Das Geld soll noch vor Jahresende fließen. Bis zum 16. Oktober müssen die Kommunen die Anträge stellen.