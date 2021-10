Projekt aus Windeck : Zukunftsvisionen fürs Leben auf dem Land

Der Siegwasserfall in Windeck. Hier sollen neue Visionen für das Leben auf dem Land entstehen. Foto: Richard Bongartz

Windeck Wie kann die Innovationskraft des Bergischen Lands gestärkt werden, damit Leben, Wohnen und Arbeiten hier auch in Zukunft attraktiv sind? Das Projekt „Innovationsraum.Land“ will Antworten geben und vernetzt Unternehmen, Institutionen und Bürger.



Von Marie Schneider

Arndt Schäfer verfolgt vor allem zwei Ziele: Er will die Wirtschaftskraft in seiner Heimatregion stärken und junge Menschen motivieren. Jugendliche für einen Beruf im ländlichen Raum zu begeistern, liegt dem Vater von drei erwachsenen Kindern besonders am Herzen. Er ist Geschäftsführer der Arndt Schäfer Chemie und Umwelt GmbH und Initiator der sogenannten Landfabrik, einer 9000 Quadratmeter großen Gewerbefläche in Windeck. Gemeinsam mit dem Center for Responsible Research and Innovation (CeRRI) des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) startet er das Projekt „Innovationsraum.Land“. Ziel ist es, Zukunftsvisionen für das Leben und Arbeiten im ländlichen Raum zu erarbeiten.

„Wir wollen die Wirtschaftskraft und die Lebensqualität im ländlichen Raum erhöhen sowie junge Leute in der Region halten und anlocken“, erläuterte Simone Kaiser, Leiterin des Fraunhofer CeRRI, am Freitag bei der Auftaktveranstaltung. Es handele sich bei dem Vorhaben um ein Modellprojekt, das es in dieser Form an keinem anderen Ort in Deutschland gebe, so Kaiser. Windeck eigne sich mit den großen Produktions- und Gewerbeflächen der Landfabrik und mit Arndt Schäfer als Leiter besonders, um ein solches Projekt umzusetzen.

Bis April 2024 wird das Fraunhofer-Institut das Forschungsprojekt betreiben, um herauszufinden, welche neuen Technologien die Unternehmen und Bürger des Bergischen Lands benötigen. Um welche Technologien es sich dabei konkret handele, werde in nächster Zeit gemeinsam mit den Unternehmen analysiert. „Das Forschungsprojekt findet nicht in irgendeinem Labor statt, sondern hier in der Region und mit Ihnen zusammen“, sagte Kaiser. Dabei sprach sie verschiedene Akteure aus der Region an, die sich an dem Projekt beteiligen sollen: So waren bei der Auftaktveranstaltung unter anderem Vertreter der Universitäten und Berufsschulen der Region, die Industrie- und Handelskammern Bonn/Rhein-Sieg und Oberberg, die Städte Hennef, Windeck und Waldbröl sowie lokale Banken, Politiker und Unternehmen vertreten.

Das Fraunhofer-Institut plant Workshops und Diskussionen, um diese Akteure zu vernetzen. Auch Projekte in Schulen seien geplant. Es werden unter anderem Innovationen zu den Themen Digitalisierung, Arbeiten und Wohnen entwickelt. Sie sollen Herausforderungen wie den Klimawandel, den Fachkräftemangel sowie den Mangel an Gewerbeflächen meistern. „Wir wollen ein Leuchtturmprojekt entwickeln, das auch an anderen Orten in Deutschland umgesetzt werden kann“, so Schäfer.