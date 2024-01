Kommentar zur Transformation von Shell Die Versorgungssicherheit ist keine Kleinigkeit

Meinung | Bonn · Der Energiekonzern Shell schließt die Raffinerie in Wesseling und stellt ein neues Produkt her. Er gehört zu den ganz großen Emittenten von Treibhausgasen in Deutschland – und will bis 2050 klimaneutral werden. Vor diesem Hintergrund ist es überraschend, dass eine der größten Investitionen in Mineralöle geht.

Von Ulla Thiede

26.01.2024 , 19:30 Uhr

Die Shell-Raffinerie in Wesseling. Foto: dpa/Stefanie Paul

Der britisch-niederländische Energiekonzern Shell gehört in seiner Branche zu den Platzhirschen. Mehr als ein Viertel der Gesamtjahreskapazität in der Mineralölproduktion in Deutschland entfällt auf ihn. Damit gehört er aber auch zu den ganz großen Emittenten von Treibhausgasen, direkt durch seine Produktion und mittelbar durch die Millionen Verbrennerfahrzeuge, die mit seinen Kraftstoffen fahren. Früher ging es bei dem Energieunternehmen vor allem um Gas und Öl, heute mischt Shell auch bei Offshore-Windparks und Photovoltaik-Anlagen mit. In Wesseling errichtete das Unternehmen vor drei Jahren Europas größte Elektrolyseanlage für grünen Wasserstoff, der eigentlich eine zehn Mal größere folgen sollte.