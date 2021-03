Weniger Autofahrten, weniger Schadensfälle : Zurich Deutschland sieht sich trotz Rückgängen auf Kurs

Neubau in Köln: Die Zurich Deutschland Versicherung hatte zuvor ihren Sitz in Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Köln/Bonn Eine sinkende Nachfrage nach Lebensversicherungen hat insgesamt zu einem leichten Rückgang der Beitragseinnahmen von Zurich Deutschland geführt. Auch der Gewinn lag 2020 etwas unter dem Vorjahreswert. Insgesamt sieht sich der Konzern jedoch auf Wachstumskurs.

Vor allem wegen Einbußen im Lebensversicherungsgeschäft hat Zurich Deutschland im vergangenen Jahr etwas weniger Beiträge eingenommen. In Summe verzeichnete die ehemals Bonner Versicherung Beiträge in Höhe von rund 5,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Köln mitteilte. Im Vorjahr waren es bei 6,1 Milliarden Euro. Der operative Gewinn lag mit 349 Millionen Euro ebenfalls leicht unter Vorjahresniveau (356 Millionen Euro).