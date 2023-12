Wohnen im Alter So lebt eine 95-Jährige mit ihrem Sohn zusammen

Die Bonnerin Annemarie Weber ist stolze 95 Jahre alt und lebt mit ihrem Sohn zusammen. Der ist auch schon 70 und seit acht Jahren Rentner. „Vorher kam er oft am Wochenende und hat gemerkt, was ich alles nicht mehr konnte“, sagt Weber. Als ihr Mann starb, war sie plötzlich allein in ihrem zweistöckigen Reihenhaus. Mit seinem Renteneintritt zog ihr Sohn dann zu ihr.