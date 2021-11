Zweigstelle in der Frankfurter Straße : Postbank schließt Filiale in Hennef

Ein Schild mit dem Logo der Postbank ist an der Fassade einer Bankfiliale angebracht. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Hennef Die Postbank stellt ihren Service in der Zweigstelle in der Frankfurter Straße 99 ein. Postservices sollen laut dem Unternehmen aber weiterhin in Hennef zur Verfügung stehen. Was die Schließung für Kunden bedeutet.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marie Schneider

Die Postbank schließt zum 13. Dezember ihre Filiale in Hennef. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor. Demnach werde die Zweigstelle in der Frankfurter Straße 99 zum letzten Mal am Samstag, 11. Dezember, von 9 bis 13 Uhr öffnen. Die Post- und Paketdienstleistungen werden Kunden laut Postbank „wie gewohnt in vollem Umfang“ nutzen können, nämlich in der Partnerfiliale der Deutschen Post in der Bahnhofstraße 28. Um kostenlos Bargeld an einem Bankautomaten abheben zu können, müssen Postbankkunden allerdings demnächst einen weiteren Weg auf sich nehmen: Die nächstgelegenen Filialen der Postbank befinden sich nach Angaben des Unternehmens in der Holzgasse 4-20 in Siegburg sowie in der Poststraße 91 in Troisdorf. Hier erhalten Kunden alle Postdienstleistungen und können Ein- und Auszahlungen sowie Überweisungen vornehmen.

Das Unternehmen weist seine Kunden zudem auf das sogenannte Cashback-Verfahren hin. Dabei können sich Kunden beim bargeldlosen Bezahlen in Supermärkten kostenfrei Geld auszahlen lassen. Diesen Service bieten in Hennef unter anderem Aldi Süd in der Lindenstraße 4 sowie Rewe in der Bonner Straße 12a an, so die Postbank.