Nach der Übernahme Neue Preise für Kunden von Dirk Müller

Angesichts der Übernahme der insolventen Bonner Reinigungsfirma Dirk Müller durch die Stölting Service Group, ein Schwergewicht der Reinigungsbranche, könnten höhere Kosten auf bestehende Kunden zukommen. Laut Insolvenzverwalter Jens Schmidt könnten die Konditionen in einigen Fällen gleich bleiben, in anderen seien aber „Preisveränderungen“ erwartbar. Da Dirk Müller zuletzt häufiger sehr günstige Preise geboten hatte (der GA berichtete), könnte einige Kunden, darunter viele Kommunen in NRW, eine Preiserhöhung erwarten.