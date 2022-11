Anschluss an größere Einheit : Rosbacher Raiffeisenbank fusioniert

Siegburg/Rosbach Die Rossbacher Raiffeisenbank fusioniert mit der VR-Bank Bonn Rhein-Sieg. Das kleines Haus könne die Herausforderungen wie Digitalisierung, scharfer Wettbewerb im Niedrigzinsumfeld und steigende regulatorische Herausforderungen nicht allein stemmen, heißt es von den Kreditinstiuten.

Vor vier Jahren hatten die Genossenschaftsbanken in der Region eine technisch bedingte Fusionspause eingelegt, jetzt setzt sich der Trend zu größeren Einheiten fort: Zum 1. Januar 2023 wollen sich die VR-Bank Bonn Rhein-Sieg und die Rosbacher Raiffeisenbank zusammenschließen. Wie die Kreditinstitute am Dienstag mitteilten, hatten die zuständigen Gremien am Montag beziehungsweise Donnerstag vergangener Woche der Empfehlung der beiden Vorstände Joachim Kronimus und Martin Bernhardt zugestimmt. Ein kleines Haus wie die Rossbacher Raiffeisenbank, die lediglich eine Filiale im Windecker Ortsteil Rosbach im östlichen Rhein-Sieg-Kreis hat, könne die Herausforderungen wie Digitalisierung, scharfer Wettbewerb im Niedrigzinsumfeld und permanent steigende regulatorische Herausforderungen nicht allein stemmen, erläuterten Kronimus und Bernhardt. Die technische Fusion soll zum 17. Juni 2023 erfolgen.

Keine Änderung für Kunden in Rosbach

Für die Kunden in Rosbach werde sich nichts ändern, hieß es. Die bekannten Gesichter im Service und in der Kundenberatung sollten auch künftig vor Ort anzutreffen sein. Auch Joachim Kronimus werde seinen Arbeitsplatz als Prokurist und Bereichsdirektor „Obere Sieg“ in Rosbach haben. Martin Bernhardt werde sich hingegen im Zuge der Fusion in den Ruhestand verabschieden. Die VR-Bank Rhein-Sieg war im rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis beheimatet, ihr Bonner Pendant in Hardtberg und Bad Godesberg sowie in Alfter und Wachtberg. 1970 gab es in Deutschland noch rund 7000 Genossenschaftsbanken, heute sind es weniger als 1000.