Swift und der Krieg in der Ukraine : Rückgrat der Weltwirtschaft

„Cut Swift, Cut Russia Off“: Eine Demonstrantin in Berlin fordert auf einem Plakat den Ausschluss Russlands von Swift. Foto: dpa/Paul Zinken

Berlin Ohne Swift geht wenig in der Finanzbranche. Doch was ist Swift eigentlich und was passiert, wenn der Westen Russland wegen der Invasion in der Ukraine den Zugang sperrt? Fragen und Antworten zum Thema.