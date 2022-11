Insolvenzverfahren: Kein Schadenersatz : Rückschlag für die Wirecard-Aktionäre

Der Schriftzug von Wirecard ist an der Firmenzentrale des Zahlungsdienstleisters in Aschheim zu sehen. Foto: dpa/Tobias Hase

Düsseldorf Ein Münchener Urteil versagt Wirecard-Anteilseignern einen Anspruch auf Schadenersatz. Vermutlich landet der Fall beim Bundesgerichtshof.

Wirecard-Aktionär möchte man nicht wirklich sein. Anfang Juni 2020 lag der Aktienkurs des damaligen Dax-Mitglieds noch bei etwa 95 Euro, und schon da hatte er binnen vier Monaten 40 Prozent eingebüßt. Doch danach ging das Kursdesaster bei dem einstmals als Unternehmen der Zukunft gefeierten Finanzdienstleister erst so richtig los. Im Juni rauschte die Aktie endgültig in den Keller, seit dem Insolvenzantrag Ende Juni 2020 ging es dann gleichmäßig weiter bergab. Heute ist das Papier mit dem Begriff Pennystock (damit sind Aktien mit einem Wert von weniger als einem Euro gemeint) nicht mal annähernd zutreffend beschrieben: Der Kurs liegt bei 1,6 Cent. Marktkapitalisierung: knapp zwei Millionen Euro.

Kläger sind von dem Urteil nicht überrascht worden

Das Urteil aus München ist in der Tat nachvollziehbar. Ein Gläubiger ist ein Mensch, der eine Forderung gegen eine andere Person respektive gegen ein Unternehmen hat. Insofern sind Aktionäre eines börsennotierten Konzerns als Eigentümer zunächst nicht diejenigen, auf die dieses Attribut zutrifft, weil sie einen Anteil am Unternehmen und nicht eine Forderung gegen das Unternehmen haben.

Sie stehen entsprechend bei einer Insolvenz in der Nahrungskette ganz hinten und kommen im Zweifel erst dann zum Zuge, wenn die anderen Gläubiger befriedigt sind. Bisher sind bei allen Bemühungen des Insolvenzverwalters um eine Vermögensverwertung zwar schon etwa eine Milliarde Euro zusammengekommen, doch das ist eben bei mehr als drei Milliarden Euro an Gläubiger-Forderungen bei Weitem zu wenig, als dass die Aktionäre auch nur ansatzweise davon profitieren könnten.

Zu denen gehörte seinerzeit der damalige Vorstandsvorsitzende Markus Braun, gegen den in zwei Wochen in München der Prozess beginnt. Braun als einem von drei Beschuldigten wirft die Staatsanwaltschaft bandenmäßiges Vorgehen, Untreue, Bilanzfälschung und Kursmanipulation vor. Der österreichische Manager, seit fast zweieinhalb Jahren in Untersuchungshaft, ist übrigens aus der Justizvollzugsanstalt in Augsburg nach München-Stadelheim verlegt worden. Und dann wäre da noch Brauns ehemaliger Vorstandskollege Jan Marsalek, der Mann, der seit Jahren nicht mehr gesichtet wurde. Auch in Russland hat man ihn schon vermutet, bestätigt worden ist auch das nie.