Kommentar zum Sanierungskonzept der Bahn Es bewegt sich etwas

Die Bundesregierung pumpt so viel Geld wie noch nie in den Bahnkonzern, um das Unternehmen überhaupt arbeitsfähig zu halten. Das Sanierungskonzept S3 des Vorstands um Chef Richard Lutz soll den radikalen Wandel bringen, wirkt aber in Teilen immer noch mehr wie politisches Lavieren als unternehmerisches Handeln. Sehr wahrscheinlich muss da nachgebessert werden. Diesmal muss es auch funktionieren.