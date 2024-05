Kommentar zu teuren Stromverträgen Schwer verständlich

Wenn es um Schnäppchen geht, ist manchen Verbrauchern kein Weg zu weit. So ist der Mensch gestrickt. Wenn ein Gewinn oder eine Belohnung winkt, setzt eine rationale Betrachtung von Angeboten schnell aus. Umgekehrt nehmen Verbraucher aus Bequemlichkeit oder Überforderung oft achselzuckend Verluste in Form von zu hohen Preisen hin. Die Haushalte in Deutschland bezahlen zum Beispiel viel zu viel Geld für ihren Strom. Sie geben unnötig Milliarden Euro zu viel aus, wie eine Studie jetzt zeigt.