Konjunkturumfrage der IHK Köln : Sorgen um die Zukunft

Ausbildung in der Krise : Fast in allen Branchen in Bonn und Region fehlt es an Azubis Die Nachwuchssuche sei schwierig, berichtet die Agentur für Arbeit Bonn. Der Mangel an Praktikumsmöglichkeiten ist dabei ein Hauptproblem. Der Bedarf an Fachkräften sei daher unverändert hoch.