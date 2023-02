Begünstigt durch staatliche Eingriffe : Spanien erlebt ein Wirtschaftswunder

Madrid Rekordwachstum, niedrige Inflation, soziale Wohltaten: Spanien verzeichnet das größte Konjunkturplus seit 20 Jahren. Begünstigt wurde das Wachstum vor allem durch staatliche Eingriffe.

Die Touristen sind nach der Pandemie – und trotz Ukrainekrieg und Energiekrise – in Massen zurückgekommen: Mallorca war in der vergangenen Hochsaison so gut wie ausgebucht. Auch auf den frühlingshaften Kanaren ist es jetzt rappelvoll. Der Bau von Ferienwohnungen an Spaniens Küsten boomt ebenfalls wieder. Überall im Land zeugt ein Meer von Baukränen davon, dass Spaniens Wirtschaftsmotor auf Hochtouren läuft. Die jüngsten Zahlen des Statistikamts in Madrid bestätigen dies: Satte 5,5 Prozent legte die spanische Wirtschaft im vergangenen Jahr zu. Damit steht das südeuropäische Land besser da, als die meisten nordeuropäischen Staaten.

Es ist das größte Konjunkturplus, das in Spanien seit 20 Jahren registriert wurde – Tourismus und Bauindustrie sind die Lokomotiven. In Deutschland wurde das Wachstum in 2022 auf 1,9 Prozent geschätzt, in der gesamten Eurozone auf 3,5 Prozent. Sogar Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez war positiv überrascht, als die neusten Daten für das Jahr 2022 bekannt wurden, das durch Russlands Angriff auf die Ukraine und durch die nachfolgende Energiekrise schwer belastet wurde. „Unser Land kommt besser durch die Krise als die Staaten in unserer Umgebung“, sagt Sánchez. Und zwar nicht nur in Sachen Wachstum, das dafür sorgt, dass die Arbeitslosigkeit in Spanien auf den niedrigsten Stand seit 15 Jahren sank – obwohl sie mit heute 13 Prozent immer noch erschreckend hoch ist. Auch bei der Inflationsbekämpfung leistet Spanien Erstaunliches: Im Dezember 2022 lag die Preissteigerung nur noch bei 5,5 Prozent – in der gesamten EU befand sich die Rate bei 10,4 Prozent. Im Januar, in der die Inflation in der Eurozone auf 8,5 Prozent sank, gehört Spanien hinsichtlich der Preiszügelung weiter zu den Musterknaben.