Kommentar zu den EU-Strafzöllen gegen China Faires Angebot

Unfair ist die Industriepolitik Chinas. Gemessen an den Standards der Welthandelsorganisation werden die Preise der dort produzierten Elektroautos künstlich subventioniert. Die Hersteller erhalten staatliche Unterstützung in der Größenordnung von Milliarden Euro. Nun kommen die vergleichsweise günstigen Fahrzeuge nach Europa – worauf die EU jetzt mit höheren Zöllen reagiert. Die Regierung in Peking will ihre industriellen Überkapazitäten im Ausland abladen – nicht nur in der Autoindustrie. Bei der Fertigung von Solarmodulen und in anderen Branchen läuft es ähnlich.