Kommentar zum Tariftreuegesetz Schutz für Autonomie

So arbeitet mittlerweile ein geringerer Teil der Beschäftigten im Rahmen von Tarifverträgen. Dadurch verringert sich ihre soziale Sicherheit, denn ohne solche Verträge sind oft die Löhne niedriger. Das könnte die Politik nun geschehen lassen. Oder der Staat tritt in die Rolle ein, die die Sozialpartner nicht mehr übernehmen können. Derartige Interventionen sind nicht unbekannt, wie der gesetzliche Mindestlohn beweist. Ebenfalls in diese Reihe gehören die Tariftreuegesetze. Einerseits stehen diese zwar im Widerspruch zur Tarifautonomie, andererseits dienen sie dazu, bereits existierende Tarifverträge in ungeregelte Bereiche auszudehnen. So lässt sich der Entwurf von Arbeitsminister Heil auch als Schutzinstrument betrachten, das die Wirksamkeit der Tarifautonomie bewahrt.