Telekommunikation Telekom und Vodafone wollen EU-Fusionswelle

Das hat zwei Effekte, die zusammenhängen: Umgerechnet auf die Bevölkerung werden in den USA pro Kopf 240 Euro im Jahr für Telefonnetze investiert, in der EU liegt der Betrag nur halb so hoch, rechnen die Konzerne vor. In den USA werde pro Mobilfunkvertrag ein Umsatz von 42 Euro im Monat gemacht, in Europa seien es nur 15 Euro. Die Kunden können hierzulande also über günstigere Gebühren froh sein, aber die Qualität der Netze hinkt hinterher. Beim Festnetz sind die Relationen ähnlich.