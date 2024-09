Kommentar zu schärferen Kontrollen bie Temu und Shein Fair sieht anders aus

Shopping like a Billionaire“ – so lautet der Werbeslogan von Temu. Auf Deutsch: Shoppen wie ein Milliardär. Das Unternehmen suggeriert also, dass man sich auf seiner Plattform einfach alles leisten kann, was man will. Sei es eine Smartwatch für zehn, Kopfhörer für vier oder eine multifunktionale Schuhbürste für einen Euro. Absurde Preise für zum Teil absurde Produkte.