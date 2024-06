Kommentar zu Preissteigerungen im Tourismus Urlaub als Luxusgut

Auch wenn die Inflationsrate wieder zurückgegangen ist, sind die Folgen der starken Teuerung für die Verbraucher dauerhaft zu spüren. Jeder zweite schränkt den Konsum ein. Es wird an der Kleidung und am Ausgehen gespart, wie eine aktuelle Umfrage zeigt. Das ist zwar noch lange kein Ausdruck existenzieller Not in voller Breite. Doch es zeigt, dass die steigenden Preise den Wohlstand in Deutschland geschmälert haben.