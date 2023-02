Trotz sinkender Butterpreise : Lebensmittel in Supermärkten bleiben teuer

Düsseldorf Zwar sinken die Butterpreise, doch Verbraucherschützer rechnen nicht damit, dass der Einkauf im Supermarkt oder Discounter in den nächsten Monaten günstiger wird. An den Verhandlungen der Milchbranche gibt es Kritik.

Hohe Preise für Käse, Joghurt und Co.

Wer nun auf generelle Preissenkungen bei Milchprodukten hofft, wird enttäuscht. „Es geht im Kern gerade nur um Butter und nicht das gesamte Sortiment an Milchprodukten“, stellt Björn Börgermann, Geschäftsführer des Milchindustrie-Verband, fest. Frank Waskow von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen bestätigt: „Die Butterpreisverhandlungen sind losgekoppelt von anderen Milchprodukten. Sie werden separat verhandelt.“ Und so kommt es, dass für Käse, Joghurt und Co. weiterhin höhere Preise aufgerufen werden können.

Doch warum beginnen die Vergünstigungen ausgerechnet bei der Butter? Laut Milchindustrie-Verband liege das schlicht an Angebot und Nachfrage. „Und in der Tat gab es seit November mehr Milch in Deutschland und damit auch mehr Milchfett von den Höfen für die Herstellung von Butter. Ende 2022 lag die Steigerung bei der Rohmilchmenge bei vier Prozent“, so Börgermann. Auf Verbraucherseite fehle zudem die Kaufkraft. „Konsumenten sparen bei Lebensmitteln.“ Der Konsum sei zurückgegangen, und infolgedessen hätten die Preise nachgegeben. Verbraucherschützer Waskow hat eine noch simplere Antwort. Dass ausgerechnet die Butter günstiger wird, wundert ihn nicht. „Butter ist ein Leitprodukt. Das ist eine strategische Preissenkung.“ Und tatsächlich haben Berichte über die Umstellung von Butter auf Margarine in einigen Kliniken erst kürzlich gezeigt, dass viele Menschen die Lebensmittellage an der Butter festmachen. Butter hat in Deutschland Symbolcharakter.