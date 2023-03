Verkehr : 49-Euro-Ticket: Länder fordern jährliche Preisprüfung

Berlin Schon bald soll das Deutschlandticket für Busse und Bahnen zu haben sein, und zwar zu einem günstigen Preis. Doch die Frage ist: Wie lange bleibt der stabil? Die Länder wollen dafür einen Mechanismus.

Der Bundesrat beschloss eine Stellungnahme zum Gesetzentwurf für die geplante Finanzierung, die vorschlägt: „Der Preis wird in Abstimmung von Bund und Ländern jährlich festgeschrieben.“ Starten soll das Deutschlandticket für 49 Euro im Monat, was aber ausdrücklich ein „Einführungspreis“ ist. Spätere Erhöhungen sind also nicht ausgeschlossen. Die Länderkammer mahnte beim Bund zudem eine längere Finanzabsicherung an. Vier Wochen vor dem angepeilten Verkaufsstart sind noch praktische Fragen offen.