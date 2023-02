Verkehr : 49-Euro-Ticket: Verbraucherzentralen fordern Preisgarantie

Das 49-Euro-Ticket soll an das beliebte 9-Euro-Ticket aus dem vergangenen Sommer anknüpfen. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Berlin Zum 1. Mai startet das bundesweit nutzbare Nahverkehrsticket - es soll 49 Euro im Monat kosten. Doch bleibt es künftig bei diesem Preis?

Das bundesweit nutzbare Nahverkehrsticket soll zum 1. Mai starten. Es soll 49 Euro im Monat kosten, was ausdrücklich als „Einführungspreis“ bezeichnet wird - spätere Erhöhungen sind also möglich. Vorgesehen ist ein digital buchbares, monatlich kündbares Abo. Das Angebot soll an das beliebte 9-Euro-Ticket aus dem vergangenen Sommer anknüpfen, das die Bürger von den deutlichen Preissteigerungen infolge des Ukraine-Kriegs entlasten sollte.