Flughafen Köln/Bonn prüft : Abflug mit ausländischen Helfern

Flughäfen und Bodendienstleister wollen Tausende ausländische Aushilfen direkt anstellen. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Berlin/Bonn Der Flughafen Köln/Bonn prüft, ob ausländische Helfer den Bodenverkehrsdienst personell verstärken können. Experten rechnen aber nicht damit, dass die Probleme an den Flughäfen schnell gelöst werden können.



Dass gleich drei Minister in Berlin kurz vor die Presse traten, zeigt die Dimension des Problems – und mit frustrierten Urlaubern ist aus Sicht der Politik sowieso nicht zu spaßen. Die Bundesregierung will das Chaos an den Flughäfen jetzt mithilfe von ausländischen Arbeitskräften lösen. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP), Arbeitsminister Hubertus Heil und Innenministerin Nancy Faeser (beide SPD) stellten am Mittwoch ihre Pläne vor. Um zugleich mehrfach Klartext zu reden, wer verantwortlich ist für die Misere, unter der viele Reisende derzeit leiden: die Luftfahrtunternehmen und die Airports.

Vor allem Arbeitsminister Heil nahm kein Blatt vor den Mund: „Wir haben in der Corona-Pandemie den Luftfahrtgesellschaften und den Airports in Deutschland mit massiven Wirtschaftshilfen unter die Arme gegriffen“, so der SPD-Politiker. Vor allem mit dem Instrument der Kurzarbeit sei der Sparte geholfen worden. „Gerade, um Fachkräfte an Bord zu halten, um nach der Pandemie oder in solchen Saisons wieder durchzustarten.“ Vielen anderen Branchen sei das gelungen. Im Luftfahrtbereich sei stattdessen Bodenpersonal entlassen worden, „zum Teil auch mit Abfindungen“, oder aber das Kurzarbeitergeld nicht aufgestockt worden. Menschen hätten sich daher umorientiert. „Zum Beispiel in die Paketbranche.“ Heil: „Es wäre Aufgabe der Unternehmen gewesen, dazu rechtzeitig Vorsorge zu treffen. Das ist nicht in ausreichendem Maße geschehen.“

Neuer Inhaber Insolventer Flughafen Hahn ist verkauft Der insolvente Hunsrück-Flughafen Hahn ist verkauft worden. Die Swift Conjoy GmbH habe ihn für eine ungenannte Summe erworben, teilte ein Sprecher des Insolvenzverwalters mit. Das in Frankfurt ansässige Unternehmen führe den Flugbetrieb fort und übernehme alle Mitarbeiter. Nach früheren Angaben sind es ungefähr 430 Beschäftigte. dpa

Angesichts des massiven Personalmangels und der Zustände auf den Flughäfen war die Branche auf Verkehrsminister Wissing zugegangen und hatte um Hilfe gebeten. Man wolle ein „paar Tausend Arbeitskräfte aus dem Ausland holen“, hieß es. Konkret aus der Türkei. Laut Innenministerin Faeser handelt es sich dabei um Kräfte, die „wohl Erfahrung“ hätten. Derzeit würden sie in ihrem Heimatland nicht gebraucht. Heil ergänzte: „Wir holen die Arbeitskräfte nicht. Wir beschleunigen das Verfahren, wir erlauben zu arbeiten.“ Vorgegangen werden soll nun so: Die Menschen werden zeitlich befristet an den Flughäfen arbeiten dürfen, vor allem in der Gepäckabfertigung. „Jede Form von Sozialdumping und Ausbeutung muss ausgeschlossen sein“, so Heil. Die Firmen müssen demnach die Menschen direkt anstellen und nach Tarif bezahlen, um Lohndumping zu verhindern. Und sie „menschenwürdig“ unterbringen. Für die Klärung des Aufenthaltstitels ist das Innenministerium zuständig, das Auswärtige Amt soll dann schnell Einreisevisa erteilen. Heil wiederum sorgt für die notwendigen Voraussetzungen seitens der Bundesagentur für Arbeit. Deutschkenntnisse werden nicht überprüft. „Es ist keine dauerhafte Einwanderung nach Deutschland, deshalb wird es keine Sprachprüfung geben“, betonte Heil. Der ursprüngliche Wunsch der Unternehmen war es, Leiharbeit zuzulassen, das lehnten die Minister aber ab. Die Maßnahme sei auch befristet, damit die Probleme nicht länger „auf dem Rücken von Urlaubern ausgetragen“ würden. „Aber es ist keine Dauerlösung.“ Es bleibe die Aufgabe der Branche, dafür zu sorgen, attraktiver Arbeitgeber zu sein.

Kein rein deutsches Thema

Bleibt die Frage der Sicherheit, die auf Flughäfen eine besondere Rolle spielt. Faeser versicherte, dass die sogenannte Zuverlässigkeitsprüfung durch die Länder nicht entfallen werde – sie kann allerdings mehrere Wochen dauern – und die Kräfte nicht in Sicherheitsbereichen eingesetzt würden. Die Personalnot betreffe auch nur zu einem kleinen Teil die Sicherheit, lange Warteschlangen gebe es beim Check-in und bei der Gepäckausgabe.

Ob die Probleme jetzt zügig beseitigt werden, daran glaubt eigentlich keiner, auch die Minister zeigten sich skeptisch. Zumal es sich nicht um ein rein deutsches Thema handelt. Auch an anderen europäischen Flughäfen gibt es laut Wis­sing Schwierigkeiten. „Es kommt jetzt darauf an, dass alle schnell arbeiten und handeln. Wie schnell das gelingt, liegt in den Händen der Unternehmen selbst“, sagte Heil.

„Normalisierung frühestens im Winter“

Die Pilotenvereinigung Cockpit geht nicht von einem raschen Ende der Probleme aus. Vorstandsmitglied Matthias Baier sagte unserer Redaktion: „Wir rechnen frühestens im Winter mit einer Normalisierung der Situation.“ Die Unternehmen müssten jetzt ihrerseits Maßnahmen ergreifen, damit der Flugverkehr wieder reibungslos funktioniere. „Kurzfristig wird dies allerdings schwer möglich sein“, betonte Baier. Zugleich forderte er: „Die Branche hat an Attraktivität verloren. Die Arbeitsbedingungen müssen verbessert werden, um wieder ausreichend Personal gewinnen zu können.“

Verdi warnte im Sommer 2021

Verdi-Gewerkschaftssekretär Özay Tarim ärgert sich, dass die Politik jetzt erst tätig wird. Der Luftfahrtexperte nennt es „ein Desaster mit Ansage“. Schon im Sommer 2021, als die Passagierzahlen anstiegen, habe sich Verdi an das Bundesinnenministerium und an die Bundespolizei gewandt, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Doch niemand habe den Alarmruf der Gewerkschaft ernst genommen: „Jetzt kommen sie, wo das Kind in den Brunnen gefallen ist.“

Selbst, wenn jetzt neues Personal gefunden werde, bedeute das noch nicht, dass es schnell zum Einsatz komme, so Tarim, der für Beschäftigte an den Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf zuständig ist. Die Zuverlässigkeitsprüfung, die die Beschäftigten brauchen, bevor sie ihre Tätigkeit aufnehmen können, dauere derzeit sechs bis acht Wochen.

„Geeigneter Schritt“

Der Flughafen Köln/Bonn sieht den Einsatz von Arbeitskräften aus dem Ausland als geeigneten Schritt an, um den Bodenverkehrsdienst vor allem in Verkehrsspitzen zusätzlich personell zu verstärken, sagt Flughafen-Sprecher Lukas Weinberger. Der Flughafen prüfe diese Möglichkeit intensiv. Derzeit funktionieren die Prozesse bei der Abfertigung der Flugzeuge und im Gepäckdienst gut. „Die drängendste Aufgabe ist aus Sicht des Flughafens, die Personalsituation an der Passagierkontrolle der Bundespolizei nachhaltig zu verbessern“, sagt Weinberger. Für die Sicherheitskontrollen könnten die ausländischen Arbeitskräfte jedoch nicht eingesetzt werden.