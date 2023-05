Adidas macht Verluste Kein Ende des Yeezy-Debakels in Sicht

Alle Hoffnung ruht nun auf dem neuen Adidas-Chef Gulden, der vom fränkischen Lokalrivalen Puma abgeworben wurde. Handauflegen kann aber auch der nicht. „2023 wird ein holpriges Übergangsjahr mit enttäuschenden Zahlen“, stellt er klar. Denn das Yeezy-Debakel ist nicht die einzige Baustelle der Herzogenauracher. Auch am wichtigen chinesischen Markt laufen die Geschäfte schlecht. Im Auftaktquartal 2023 gingen die Umsätze dort nochmal um fast ein Zehntel zurück. Dort sieht Gulden aber nun Licht am Ende des Tunnels. Erstmals werde in China aktuell wieder mehr Adidas-Ware abverkauft, als nachgeliefert werde, was Lagerbestände schrumpfen und Preisspielräume steigen lasse. „Ich bin optimistisch, dass die Ampel dort von Rot auf Grün umschaltet“, meint Gulden. Nicht rund läuft es für die Marke mit den drei Streifen zudem am weltgrößten Sportartikelmarkt USA. Auch dort quellen Läger über. Ware muss mit hohen Rabatten verschleudert werden. Nimmt man alles zusammen, ist Adidas im ersten Quartal 2023 nach Steuern mit 30 Millionen Euro in die Verlustzone gerutscht. Vor Jahresfrist standen zu dem Zeitpunkt noch eine halbe Milliarde Euro Gewinn zu Buche. Die Umsätze stagnierten von Januar bis März weltweit bei 5,3 Milliarden Euro.