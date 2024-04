Aus zwischen Adidas und DFB Warum das Fußball-Sponsoring risikobehaftet ist

Der Stern und auch das wirtschaftliche Potential der deutschen Nationalelf sind dagegen zuletzt kontinuierlich gesunken. 2014, als das Team in Brasilien Weltmeister wurde, hat Adidas noch davon geschwärmt, dass drei Millionen Trikots mit Adler und den drei Streifen verkauft wurden. 2016 zur Europameisterschaft in Frankreich, als Deutschland das Halbfinale erreicht hat, wurden eine Million Trikotverkäufe gemeldet. Seit der WM im Russland 2018 hüllt Adidas sich in Schweigen. Mit dem DFB-Trikot ist nach dem frühen Ausscheiden bei großen Turnieren in Serie nicht mehr viel Staat zu machen.