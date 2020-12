Rente, Soli und Co. : Das ändert sich für Verbraucher im neuen Jahr

Rente, Soli und Co.

Berlin. Höhere Renten, Abbau des Solidaritätszuschlags und Maßnahmen, um klimafreundliche Technologien voranzubringen - auch abseits des bestimmenden Themas Corona wird sich 2021 einiges für Verbraucher verändern. Alle Änderungen im Überblick.

Auch 2021 stehen wieder viele neue Gesetze ins Haus. Die Steuern werden gesenkt, das Klimagas CO 2 mit einem Preis belegt.

Ab dem kommenden Jahr wird das Klimagas CO 2 mit einem Preis von zunächst 25 Euro pro Tonne gehandelt. Damit verteuern sich Heizöl, Kraftstoff oder Erdgas für die Verbraucher. Benzin wird etwa sieben Cent teurer, Heizöl oder Diesel um 7,9 Cent und Erdgas pro Kilowattstunde um 0,6 Cent.

Rund 1,3 Millionen Rentner mit geringen Einkünften können auf einem Zuschlag zu ihrer gesetzlichen Rente hoffen. Allerdings ist der Aufschlag an Bedingungen geknüpft. So müssen sie wenigstens 33 Jahre lang sozialversicherungspflichtig beschäftigt gewesen sein und dabei deutlich weniger als den Durchschnittslohn verdient haben. Die Rentenversicherung prüft von sich aus, ob ein Anspruch vorliegt. Bis es zur ersten Zahlung kommt, werden noch viele Monate ins Land ziehen, weil die Prüfung erst im Jahresverlauf beginnt. Bei Berechtigten wird der Anspruch dann rückwirkend zum 1. Januar 2021 nachgezahlt. Im Durchschnitt rechnen die Experten mit einem Zuschlag von 75 Euro. Dabei kann der tatsächliche Betrag aber zwischen wenigen Euro und einigen Hundert Euro variieren.

Zum 1. Januar wird die wegen Corona gesenkte Mehrwertsteuer wieder auf die gewohnten Sätze von 19 Prozent und sieben Prozent angehoben. Damit werden auch all jene Preise im Handel und für Dienstleistungen wieder steigen, die bei der Absenkung im Sommer reduziert wurden.

Der Mindestlohn steigt am 1. Januar von bisher 9,35 Euro pro Stunde auf 9,50 Euro.

ür das Bus- und Bahnfahren im Nahverkehr müssen viele Menschen in Deutschland im nächsten Jahr tiefer in die Tasche greifen. Je nach Region sind Tariferhöhungen von bis zu 2,7 Prozent angekündigt. Im VRS-Gebiet (also Bonn, Köln und der Rhein-Sieg-Kreis) steigen die Ticketpreise um 2,5 Prozent.