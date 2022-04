Frühjahrstagung des IWF : Aktivistin Malala: Mehr in Mädchen-Bildung investieren

Aktivistin Malala: Mehr in Mädchen-Bildung investieren

Malala Yousafzai fordert, mehr in Mädchen-Bildung zu investieren. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP Pool/AP/dpa

Washington Die Ausbildung von Mädchen sei für Länder eine Investition in die Zukunft, betont IWF-Chefin Georgiewa auf der Frühjahrstagung. Auch Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai macht sich für die Gleichstellung von Frauen stark.

Zum Auftakt der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank haben IWF-Chefin Kristalina Georgiewa und Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai zu mehr Investitionen in die Bildung von Mädchen aufgerufen.

„Wenn wir die Wirtschaft wieder auf Kurs bringen wollen, müssen wir die richtigen Investitionen tätigen“, sagte Georgiewa am Montag in Washington. Bei der Ausbildung von Mädchen handele es sich nicht um Ausgaben, sondern um eine Investition in die Zukunft eines Landes.