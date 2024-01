Aktuelle Aktionärszahlen Falsche Strategie, sich vom Aktienmarkt abzuwenden

Dass einige Anleger im vergangenen Jahr die Lust am Aktienmarkt verloren haben, ist keine große Überraschung. Wegen der Inflation mussten die Menschen mehr Geld als sonst für ihren Alltag aufwenden. Da blieb weniger fürs Investieren und Sparen übrig. Dazu ließen die hohen Zinsen den Aktienmarkt weniger attraktiv erscheinen: Plötzlich waren sogar totgesagte Anlagen wie Tagesgeld- und Festgeldzinsen eine Überlegung wert. All das kann sich genauso schnell wieder in die andere Richtung entwickeln und der deutschen Aktionärsquote in diesem Jahr neuen Schwung verleihen. Dass Aktienanlagen grundsätzlich interessant bleiben, zeigte zuletzt die Jahresendrallye, wo der Dax erstmals die 17.000-Punkte-Marke knackte.