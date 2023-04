Vor allem im Alter beliebt Bafin warnt vor Teilverkauf der eigenen Immobilie

In der Werbung klingt es attraktiv, doch der Teilverkauf der eigenen Immobilie birgt zahlreiche Risiken. Mit diesem Modell werden vor allem ältere Eigentümer angesprochen, die so trotz kleiner Rente hoffen, in ihrer Wohnung oder in ihrem Haus bleiben und dies vielleicht entsprechend sanieren zu können. Nun warnt die Bafin, die Bundesfinanzdienstleitungsaufsicht, vor dieser aktuell recht beliebten Möglichkeit – und das in ungewöhnlich ausführlicher Form.