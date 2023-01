Luftverkehr : Am Mittwoch voraussichtlich kein Flugbetrieb am BER

Am Mittwoch voraussichtlich kein Flugbetrieb am BER

Berlin Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem Warnstreik am Flughafen Berlin-Brandenburg aufgerufen. Sie rechnet mit großer Beteiligung - und trifft den Flughafen damit empfindlich.

„Die Flughafengesellschaft muss in dieser Situation davon ausgehen, dass an diesem Tag keine regulären Passagierflüge am BER stattfinden können und hat in diesem Sinne auch alle Partner am Flughafen über den angekündigten Warnstreik informiert“, hieß es von der Flughafengesellschaft. Vorgesehen waren demnach rund 3000 Starts und Landungen mit etwa 35.000 Passagieren.