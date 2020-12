Verdi hat zu Streiks aufgerufen : Amazon-Beschäftigte legen teilweise Arbeit nieder

Rheinberg/Werne Die Gewerkschaft Verdi hat Amazon-Mitarbeiter an verschiedenen Standorten, unter anderem in NRW, zu Streiks aufgerufen. Der Ausstand solle bis einschließlich Heiligabend andauern.

Eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi rechnete mit etwa 500 Beteiligten. In Rheinberg und Werne in Nordrhein-Westfalen habe der Streik am Sonntagabend kurz vor Mitternacht begonnen, sagte ein Verdi-Sprecher. Er rechne mit etwa 500 Beteiligten in Rheinberg und 300 Teilnehmenden in Werne.