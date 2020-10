Pünktlich zum Prime Day : Erneuter Warnstreik bei Amazon

Rheinberg Seit langem streiten Verdi und Amazon. Die Gewerkschafter wollen, dass die Firma endlich einen Tarifvertrag im Einzelhandel abschließt und die Belegschaft insgesamt mehr Geld bekommt. Nun trommeln die Gewerkschafter mal wieder besonders laut.

Beim boomenden Versandhändler Amazon setzt die Gewerkschaft Verdi erneut auf Warnstreiks. An den Versandzentren Rheinberg und Werne seien die Beschäftigten zu zweitägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen, teilte Verdi am Dienstag mit. In Rheinberg rechnet die Gewerkschaft damit, dass sich bis zu 500 Mitarbeiter an dem Ausstand beteiligen und damit etwa ein Viertel der dortigen Belegschaft. In Werne waren es nach Schätzung von Verdi 250 Mitarbeiter, die in den Warnstreik traten.