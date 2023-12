Kommentar zum Luftverkehr in Deutschland An den deutschen Flughäfen fehlt Wettbewerb

In Deutschland ist die Zeit der Billigflieger vorbei. Lohn- und Energiekosten sind gestiegen. Die Steuern und Abgaben sind in der Bundesrepublik besonders hoch, die Regierung will die Luftverkehrssteuer zudem anheben. Fliegen von und nach Deutschland wird also teurer. Einen Tagestrip zum Frühstück nach Mallorca für weniger als 50 Euro hin und zurück wie vor der Pandemie wird es so nicht mehr geben. Der eine oder die andere mag das Ende der Lockangebote bedauern, richtig ist es dennoch.