Studie : Anstieg der Immobilienpreise trifft vor allem Eigennutzer

Wohnhäuser in der Nähe des Alexanderplatzes in Berlin. Foto: Christoph Soeder/dpa

Frankfurt/Main Der Boom am Wohnungsmarkt verlangt den Menschen finanziell viel ab. Eigennutzer müssen für eine Beispielwohnung über 20 Monatsgehälter mehr aufbringen als vor zehn Jahren, zeigt eine neue Studie.

Eine durchschnittliche Wohnung mit 100 Quadratmetern habe Eigennutzer 2021 das 71-fache ihres Haushaltsnetto-Einkommens gekostet, zeigt eine am Mittwoch veröffentlichte Studie des Baufinanzierers Hüttig & Rompf. 2012, also zehn Jahre zuvor, hätten Käuferhaushalte in Deutschland für solch ein Objekt noch das 50-fache monatliche Netto-Einkommen aufbringen müssen.

Deutlich mehr Kapitalanleger

Der Anteil der Kapitalanleger ist laut der Angaben binnen zehn Jahren von 17 auf 30 Prozent gestiegen. Sie sind in der Regel besonders einkommensstark: Während Eigennutzer 2021 in der Analyse im Schnitt ein Haushaltsnetto-Einkommen von monatlich 5715 Euro hatten, verfügten Kapitalanleger über 8175 Euro. Zudem kaufen Kapitalanleger in der Regel kleinere und entsprechend günstigere Wohnungen, da diese sich leichter vermieten lassen. Fehlende Anlagealternativen und die steigende Inflation hätten verstärkt Kapitalanleger in den Immobilienmarkt strömen lassen, sagte Vorstandschef Ditmar Rompf.