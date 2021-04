Auswertung des Statistischen Bundesamts : Arbeitszeiten in Deutschland seit 30 Jahren nahezu unverändert

Unsere Arbeitswelt ändert sich rasend schnell. Nicht so die Arbeitszeit, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Das Fazit: Im Vergleich zum Jahr 1991 arbeiten wir heute nur rund 25 Minuten weniger - pro Woche.

Die Arbeitswelt ändert sich rasend schnell, doch die Beschäftigungszeiten bleiben in Deutschland seit 30 Jahren weitgehend gleich. So gingen Vollzeitkräfte ihrer Arbeit im Jahr 2019 rund 41 Stunden in der Woche nach. Das waren nur rund 25 Minuten weniger als unmittelbar nach der Wiedervereinigung im Jahr 1991, wie das Statistische Bundesamt am Freitag aus einer Langzeitbetrachtung zum Tag der Arbeit berichtete.