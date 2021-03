Kostenpflichtiger Inhalt: Wenn Impfstopp nur vorübergehend : Astrazeneca-Impfstoff soll in NRW an Arztpraxen verlost werden

Ein Senior wird von einer medizinischen Fachkraft geimpft. (Symbolfoto) Foto: dpa/Felix Kästle

Düsseldorf Weil der Impfstoff von Astrazeneca schon länger ein Imageproblem hat, bleibt er in Impfzentren liegen. Nun wollen die Kassenärztlichen Vereinigungen in NRW ihn per Los an Praxen vergeben - wenn der Impfstopp nur vorübergehend ist.