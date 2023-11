Einzelhandel Aus für Mein Real-Warenhauskette

Das Unternehmen hatte Ende September die Anzahl der Beschäftigten in den Filialen und in der Zentrale in Mönchengladbach mit über 5000 angegeben. Mit der Übertragung der 18 Märkte habe man etwa 1500 Beschäftigten eine langfristige Zukunftsperspektive liefern können, hatte das Unternehmen am Montag mitgeteilt. Ende September hatte Real die Anzahl der Filialen noch mit 62 angegeben, weil eine derzeit geschlossene Filiale in Braunschweig damals nicht mitgezählt wurde.