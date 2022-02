Verkehr : Ausbau der ICE-Flotte: DB bestellt 43 weitere Züge

Richard Lutz, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn, bei der Präsentation des ICE 3neo in Berlin. Foto: Fabian Sommer/dpa

Berlin Mehr als 40 weitere ICE-3-Züge hat die Deutsche Bahn beim Zugbauer Siemens bestellt. Für die Fahrgäste sollen sie vor allem Verbesserungen beim Komfort mit sich bringen.

„Mehr Eisenbahn ist der Schlüssel für vieles, was wir uns als Gesellschaft vorgenommen haben: unsere Klimaziele zu erreichen, moderne Mobilität zu ermöglichen und unser Land überall vernetzt zu halten“, sagte Bahnchef Richard Lutz bei der Vorstellung des neuen Zugtyps ICE 3 Neo am Dienstag in Berlin.