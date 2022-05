Probleme auch in Bonn : Bundesweite Ausfälle bei der Kartenzahlung

Der dm in Kessenich weist darauf hin, dass nur bar bezahlt werden kann. Foto: Christoph Meurer

Bonn Seit Dienstag kommt es bundesweit zu Ausfällen bei der Zahlung mit EC- oder Kreditkarte, auch Märkte in Bonn melden Störungen. Grund ist offenbar ein Problem bei einem bestimmten Terminal-Typ. Betroffene Händler sollten keine eigenen Neustarts der Geräte vornehmen.



Bundesweit kommt es seit Dienstagvormittag zu Problemen bei der Kartenzahlung. Kunden berichten davon, dass sie in Supermärkten, Tankstellen oder auch anderen Händlern nicht mehr mit ihrer EC-Karte oder Kreditkarte zahlen können. Einige Märkte, auch in Bonn und der Region, weisen mit Hinweisschildern am Eingang darauf hin, dass derzeit keine Kartenzahlung möglich ist.

Zahlungsdienstleister berichten ebenfalls von Problemen. „Wir verzeichnen, wie auch andere Netzbetreiber, aktuell bundesweit erhebliche Einschränkungen bei der Verarbeitung von Transaktionen bei Kartenzahlungsterminals des Typs H5000 des Herstellers Verifone“, teilte der Zahlungsdienstleister Payone am Mittwoch in Frankfurt mit. Ursache sei den ersten Erkenntnissen nach eine Störung innerhalb bestimmter Versionen der von dem US-Hersteller bereitgestellten Software.

Ausfälle bei der Kartenzahlung: Probleme mit EC- und Kreditkarten

Der Bundesverband deutscher Banken stellte stellvertretend für die Deutsche Kreditwirtschaft klar, dass die betreffenden Terminals zwar komplett für alle Zahlungsarten ausfallen, der entsprechende Typ jedoch nur einen geringen Anteil an allen in Deutschland eingesetzten Geräten ausmache. „Netzbetreiber und technische Dienstleister arbeiten intensiv an einer Fehlerbehebung“, hieß es weiter.

Auch der Finanzdienstleister Concardis bestätigte das Problem bei Kartenzahlungen mit dem Terminal-Typ. Ein Sprecher des Unternehmens machte jedoch deutlich, dass betroffene Händler keinen eigenen Neustart der Geräte vornehmen sollten. Auch sollten die Geräte weiterhin an Strom und Netzwerk angeschlossen bleiben. Nur so könne der Hersteller das Problem mit der Kartenzahlung lösen. Payone und Concardis gaben ebenfalls an, dass sie mit Verifone in Kontakt stünden und an einer Behebung des Problems arbeiteten.

Keine Kartenzahlung möglich: Probleme auch in Bonn und der Region

Auch der dm in Bonn-Kessenich und in Beuel-Vilich sowie der Netto in Bad Neuenahr-Ahrweiler und in Endenich weisen mit Schildern am Eingang darauf hin, dass derzeit keine Kartenzahlung möglich sei. Die SWB Bus und Bahn schreiben am Mittwochvormittag bei Twitter, dass in den Servicecentern nur bar bezahlt werden kann.

#Info In unseren ServiceCentern ist aktuell keine EC-ZAHLUNG möglich. Aufgrund einer Störung können wir aktuell leider keine Kartenzahlung annehmen. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Behebung und informieren euch, sobald alles wieder funktioniert.

Danke für euer Verständnis. pic.twitter.com/jDJfQCTfv9 — SWB Bus und Bahn (@SWBBusundBahn) May 25, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Viele Nutzer zeigten sich ebenfalls bei allestörungen.de verärgert und meldeten Störungen bei Visa und anderen Banken und Kartenanbietern. Auf Twitter beklagten auch am Mittwochvormittag noch viele Nutzer, dass die Zahlung mit Karte in Supermärkten und an Tankstellen derzeit nicht möglich sei.

