Abgasmanipulation : Autobauer haben wohl gezielt illegale Software bestellt

Berlin Interne Unterlagen von Bosch gewähren einen tiefen Einblick in die Abgasmanipulation der Automobilindustrie. Offenbar waren 44 verschiedene Methoden im Einsatz.

Illegale Abschalteinrichtung eingebaut

Bekannt wurde der Skandal im September 2015. Damals berichtete die US-Umweltbehörde EPA, dass in Diesel-Fahrzeugen von VW eine illegale Abschalteinrichtung eingebaut war. Die Software konnte zwischen einer Testsituation und dem Normalbetrieb unterscheiden. Die Fahrzeuge hielten auf dem Prüfstand die Abgasgrenzwerte ein, bliesen im realen Straßenbetrieb aber deutlich mehr Stickoxide in die Luft, weil weniger Harnstoff zur Abgasreinigung verwendet wurde. In der Folge musste VW Millionen Fahrzeuge in den USA zurücknehmen und ersetzen. In Deutschland musste nachgerüstet werden. Der Konzern hat insgesamt rund 33 Milliarden Euro zurückgestellt, um die Folgen des Skandals tragen zu können. Zahlreiche Manager, darunter der ehemalige Audi-Chef Rupert Stadler, müssen sich noch vor Gericht verantworten. Die EU änderte im Zuge des Skandals den Autotestzyklus. Seither muss im realen Straßenbetrieb gemessen werden.